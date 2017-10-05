Закон о реинтеграции Донбасса и фактор России

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос столицы"

Президент Украины внес в Верховную Раду проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Оба законопроекта определены президентом как неотложные.

Законопроекты должен рассмотреть парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, а уже потом их вынесут в сессионный зал.

Перспективы поддержки этих документов парламентом в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви бачили тексти цих двох документів?

— Другого не бачив, але перший прочитав. Якщо чесно, то я багато чого про нього знав. Все підтвердилось, те, що я знав, і я лише можу просто сказати, що я не можу погодитись, що нібито цей закон не суперечить мінським домовленостям і нібито там є слова, звучить це таким чином: "пріоритетним є безпекові заходи", а далі все це таке, те, що безпекові заходи є пріоритетними, про це українська позиція давно відома. Стосовно мінського процесу, це абсолютна стовідсоткова брехня, тому що, очевидно, що в мінському процесі Росія виконує роль гаранта реалізації комплексу заходів. Щодо цього законопроекту там назва велика, я не буду його цитувати, ми розуміємо, про що йдеться, раніше про нього говорили "законопроект про реінтеграцію". Росія виступає в ролі гаранта виконання домовленостей "мінську-2", а в цьому законопроекті, про який ми говоримо, який сьогодні, щойно з’явився, Росія є держава-агресор, яка окупувала частину території і все витікає далі саме з цього, всі юридичні тонкощі там сформульовані, виходячи з констатування факту, що частина території окупована державою-агресором і т.д.

Зрозуміло, що одночасно бути гарантом виконання і агресором просто неможливо, я вже не кажу про те, що там є багато натяків на те, що не можна заявити про фактичну війну з РФ, напряму так не сказано, дійсно, але певні пункти готують таку позицію. Я думаю насправді, що, безумовно, Порошенко розуміє, що не буде ніякої війни, і що вирішити питання мирним шляхом через текст цього законодавчого акту просто неможливо. Насправді для мене це означає, що президент вирішив закрити тему мінських домовленостей, продемонструвати рішучу позицію, в якій там названі речі своїми іменами, як це відповідає позиції Києва, і тоді — буде що буде. США цей підхід підтримали, я зрозумів, я не бачив, але мені передали, що нібито вже є позиція підтримки цього законопроекту, і це говорить про те, що ситуація з поверненням Донбасу, про що я дуже б хотів би сподіватись, що є на це певні шанси, вона закривається, на жаль.

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Якщо у законопроекті визначена така думка, що Росія окупант і агресор, і цей законопроект, за твердженням деяких нардепів і політиків, має посилити українські позиції у переговорних процесах, поясніть, як це формулювання щодо Росії може посилити українські позиції на переговорах?

— Посилити українську позицію може лише п’ята стаття Статуту НАТО. Якщо ми були б членами НАТО, я думаю, позиція України була б посилена. Щодо цього законопроекту, звичайно, вона не посилює, вона просто закриває можливості переговорів, просто закриває зовсім. Я думаю навіть, що виникає проблема з переговорами в Мінську, які сьогодні відбуваються, там контактна група працює, там же присутні представники, як вони там названі "маріонеткові" чи "найманці", "московські найманці", з ними якісь переговори йдуть. Очевидно, що якщо буде проголосований цей законопроект, то треба закривати і контактну групу, тому що не можна з ними зустрічатись і взагалі зустрічатись і розмовляти по телефону з Путіним теж неможливо. Він може розмовляти з США, Меркель щодо ситуації в Україні, але говорити з Порошенко, що це буде, я не знаю, в політиці все можливо, але це є конфлікт інтерпретації настільки серйозний, що він, на мою думку, робить майже неможливим комунікацію на тому рівні, який до сих пір проходив, і про щось домовлялись. Все ж таки останнім часом набагато менше людей загинули і т.д., і я сподівався, що цей процес буде просуватись надалі, але цей закон, я вважаю, закриває таку можливість.

Скільки списів депутатських зламається під час розгляду і прийняття рішень щодо двох цих законів щодо Донбасу?

— Оскільки я не читав той закон про продовження особливого статусу, той закон, який колись був, він абсолютно суперечить пунктам цього закону про реінтеграцію, жодної реінтеграції не передбачається. Очевидно, що є дві можливості реінтеграції. Одна – це мінський процес закінчений, і закінчується внесенням змін до Конституції і передачу кордону з Росією Україні. Інший шлях – це війна, хорватський, будь-який інший сценарій. Зрозуміло, що другий – війна – неможливий, сам Порошенко про це говорив, а перший мінський процес неможливий, тому що Порошенко не може його виконати, навіть якщо він би це хотів. Схоже на таку ситуацію глухого кута. Поки що з нього не вийшли. Ці переговори, які нібито почались з такими натяками, що можна просуватись між Волкером і Сурковим, можливо, вони можуть щось зробити, але навіщо тоді приймати закони, які закривають шлях для конструктивної дороги на вирішення цього питання, я не знаю.

Чи досягнуто певних політичних, можливо, не остаточних, домовленостей для підтримки цих законів?

— Ми знаємо, Сироїд говорила про те, що є тиск з боку Меркель, яка наголошувала на тому, що треба подовжити про особливий статус. Я не знаю, в якому варіанті він буде існувати, але ми бачимо, що певний тиск з боку Європи спрацював, що цей закон буде… але він в конфлікті з першим законом про реінтеграцію. Як будуть узгоджуватись, поки що не знаємо. Звичайно, ми говоримо про проекти, можливо, в парламенті, в комітетах якісь будуть узгодження, які дадуть можливість, хоча я мало в це вірю, шукати якийсь компроміс і просуватись по шляху знайдення якогось мирного рішення, щоб наші хлопці не гинули. Тут ключове питання, як це зробити.

Напомним, шансы принять законопроект о реинтеграции Донбасса есть, но проблема в том, что Рада находится в "разобранном состоянии", когда сложно просто физически собрать депутатов в сессионном зале, считает эксперт Александр Москалюк.