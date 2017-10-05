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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о законах по Донбассу: это не зрада, а ее имитация

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (101)

    (обновлено: )20120
    Предложенные президентом законопроекты о реинтеграции Донбасса вызывали немало споров задолго до своего публичного "появления". После знакомства с нюансами документов у многих украинцев возникло немало новых вопросов. Что же пишут об этом в соцсетях?
    Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрелов

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинские власти решили все же определиться с ситуацией на востоке страны. В среду, 4 октября, президент Петр Порошенко внес в парламент сразу два законопроекта по Донбассу. Одним документом гарант предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Помимо этого в законопроектах Россия определяется как "страна-агрессор", а ОРДЛО признаются оккупированными территориями.  

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    В украинском сегменте соцсетей грядущая реинтеграция Донбасса вызвала немало споров: "Это страшно. Хиханьки-хаханьки закончились. В нашей стране наступает самая настоящая диктатура"; "Первое впечатление от законопроекта Порошенко по реинтеграции Донбасса разочарование законопроект ни о чем". "Если честно, то скучно наблюдать за этой клоунадой в Раде вокруг законов по Донбассу. Ибо итог известен заранее. У Трампа не забалуешь", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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