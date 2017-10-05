Соцсети о законах по Донбассу: это не зрада, а ее имитация

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинские власти решили все же определиться с ситуацией на востоке страны. В среду, 4 октября, президент Петр Порошенко внес в парламент сразу два законопроекта по Донбассу. Одним документом гарант предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Помимо этого в законопроектах Россия определяется как "страна-агрессор", а ОРДЛО признаются оккупированными территориями.

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В украинском сегменте соцсетей грядущая реинтеграция Донбасса вызвала немало споров: "Это страшно. Хиханьки-хаханьки закончились. В нашей стране наступает самая настоящая диктатура"; "Первое впечатление от законопроекта Порошенко по реинтеграции Донбасса разочарование законопроект ни о чем". "Если честно, то скучно наблюдать за этой клоунадой в Раде вокруг законов по Донбассу. Ибо итог известен заранее. У Трампа не забалуешь", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook