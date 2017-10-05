Пранкеры Лексус и Вован попали в базу данных "Миротворца"

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) попали в базу данных сайта "Миротворец" из-за якобы нарушения государственной границы Украины.

Как сообщается на сайте, пранкеры попали в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную Россией территорию Донецкой области" и "незаконную коммерческую деятельность на оккупированной территории".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Ранее сайт "Миротворец" внес в свою базу народных депутатов Сергея Власенко, Юрия Деревянко и Дмитрия Добродомова. Именно эти нардепы в минувшее воскресенье вместе с экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили принимали участие в прорыве границы в Львовской области. За такие "заслуги" "Миротворец" добавил в свой список и лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко и самого Саакашвили. Всем им вменяют "незаконное пересечение государственной границы, нападение на пограничников и участие в подготовке незаконного пересечения границы лицом без украинского гражданства".