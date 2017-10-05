Сознательная провокация: Турчинов о срыве голосования в Раде

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал сознательной провокацией срыв в Верховной Раде голосования по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

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"Блокирование трибуны было сознательной провокацией. Никакие аргументы, в том числе и ссылка на часть 1 статьи 7 не работали (ссылка на минские соглашения), потому что согласились этот вопрос снять. Именно поэтому нет никаких оправданий блокированию трибуны и срыву голосования за признание России агрессором", — заявил Турчинов на брифинге, который транслировали в прямом эфире телеканалы.

Украинское фото Потасовки и блокирование трибуны в Раде

Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.