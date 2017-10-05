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    Политика

    Парубий закрыл заседание Рады без принятия закона о Донбассе

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (108)

    (обновлено: )26
    Как сообщается, парламент так и не принял закон о реинтеграции, предложенный президентом Петром Порошенко. Голосование не состоялось — весь Оппозиционый блок вышел из зала.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады.

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    При этом парламент так и не принял закон о реинтеграции, предложенный президентом Петром Порошенко. Голосование не состоялось — весь Оппозиционый блок вышел из зала.

    "Закон все равно будет принят и из него удалят упоминания о Минских соглашениях", — отметил Парубий.

    Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.

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