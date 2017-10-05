Парубий закрыл заседание Рады без принятия закона о Донбассе

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады.

Читайте также: Минские соглашения, прощайте. Новинский о законах Порошенко

При этом парламент так и не принял закон о реинтеграции, предложенный президентом Петром Порошенко. Голосование не состоялось — весь Оппозиционый блок вышел из зала.

"Закон все равно будет принят и из него удалят упоминания о Минских соглашениях", — отметил Парубий.

Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.