Из Украины выдворили российского тележурналиста

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила в Российскую Федерацию журналиста телеканала НТВ Вячеслава Немышева, сообщается утром в четверг на странице ведомства в Facebook.

Журналисту запрещен въезд в Украину сроком на три года.

"Службой безопасности Украины принято решение о принудительном возвращении в РФ пропагандиста русского телеканала НТВ Вячеслава Немышева… Пропагандисту запрещен въезд на Украину сроком на три года", — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве добавили, что из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий Немышев был принудительно возвращен в РФ на пункте пропуска "Сеньковка".

СБУ/Facebook, 5 октября 2017

Корреспондент НТВ Немышев был задержан в Киеве во время записи репортажа, в этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания, сообщалось в среду на сайте телеканала. Его блокировали после того, как он разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт.

В конце августа журналистку Первого канала Анну Курбатову задержали в Киеве, выдворили из страны и запретили ей въезд в Украину на три года "из-за деятельности, которая вредила национальным интересам" Украины.

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Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд в Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.