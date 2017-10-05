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    Фотоленты

    Как депутаты скандалили и блокировали трибуну в Раде

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (114)

    (обновлено: )10
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Украинское фото
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Украинское фото
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Украинское фото
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Украинское фото
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Украинское фото
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Украинское фото
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Потасовки и блокирование трибуны в Раде
    Украинское фото

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    Потасовки и блокирование трибуны в Раде

    Во время выступления лидера фракции "Народного фронта" Максима Бурбака группа депутатов начала блокировать парламентскую трибуну, не дав ему договорить. Первый вице-спикер Ирина Геращенко попросила депутатов успокоиться и занять свои места.

    Она попросила дать возможность высказаться представителям всех фракций и потребовала порядка в зале. Депутаты продолжили блокировать трибуну, затем сломали Геращенко микрофон.

    Читайте также: Минские соглашения, прощайте. Новинский о законах Порошенко

    Спикер парламента Андрей Парубий объявил перерыв.

    Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

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