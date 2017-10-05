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    Политика

    Порошенко призвал БПП проголосовать за законы по реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (112)

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    По данным источника, фракция БПП провела заседание при участии президента Петра Порошенко, который экстренно приехал в Раду после провала с принятием законов.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сказал членам парламентской фракции "БПП", чтобы были готовы голосовать за законопроекты по Донбассу. Новая попытка принятия данных законов назначена на пятницу, 6 октября, пишет "Страна.ua".

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    Фракция БПП провела заседание при участии президента Петра Порошенко, который экстренно приехал в Раду после провала с принятием законов и убеждал депутатов, что эти законопроекты нужно проголосовать, как можно скорее. 

    Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.

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