Порошенко призвал БПП проголосовать за законы по реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сказал членам парламентской фракции "БПП", чтобы были готовы голосовать за законопроекты по Донбассу. Новая попытка принятия данных законов назначена на пятницу, 6 октября, пишет "Страна.ua".

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Фракция БПП провела заседание при участии президента Петра Порошенко, который экстренно приехал в Раду после провала с принятием законов и убеждал депутатов, что эти законопроекты нужно проголосовать, как можно скорее.

Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.