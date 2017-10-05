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    Политика

    В Раде решили изъять "Минск" из законопроекта о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (108)

    (обновлено: )13701
    По словам Олега Ляшко, из текста закона о реинтеграции Донбасса уберут упоминание о минских соглашениях, что позволит разблокировать работу парламента и приступить к рассмотрению документа.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Главы фракций Верховной Рады договорились изъять из текста закона о реинтеграции Донбасса упоминание о минских соглашениях, что позволит разблокировать работу парламента и приступить к рассмотрению документа, сообщил глава фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

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    Рада в четверг начала рассмотрение президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса. Комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал принять законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении и внести в него правки, изъяв упоминание о минских соглашениях. Во время рассмотрения законопроекта депутаты от оппозиции заблокировали трибуну Рады, в работе парламента объявлен перерыв для проведения консультаций глав фракций со спикером Рады.

    "Сейчас провели заседание лидеров фракций, трибуна разблокируется, и из законопроекта о реинтеграции исключается норма, против которой все мы были с самого начала – легализация минских договоренностей в части 1 статьи 7 законопроекта. Совместным решением это исключается", — сказал Ляшко.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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