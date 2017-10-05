Спиридонов: закон о реинтеграции Донбасса на руку Порошенко

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко представил свои инициативы по дальнейшему урегулированию конфликта в Донбассе, зарегистрировав в Раде сразу два законопроекта.

Одним документом глава государства предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Второй законопроект – о реинтеграции региона – определяет Россию как "страну-агрессора" и закрепляет приоритетность минских договоренностей в урегулировании конфликта.

В Киеве считают, что законы по Донбассу усилят позицию Украины в вопросе ввода миротворцев в зону конфликта, а также позволят сохранить санкции против РФ. В Раде не исключают, что документы могут быть рассмотрены в ближайшее время, так как определены президентом как неотложные.

Политический эксперт Николай Спиридонов уверен, что в случае принятия законопроекта №7164 "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" (в просторечии — законопроект о реинтеграции Донбасса) существенно усилятся полномочия президента.

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В частности, закон даст больше возможностей для объявления военного положения в Донбассе и прилегающих областях, написал Спиридонов на своей странице в Facebook.

"Вполне возможно, что основная цель законодательной инициативы как раз в том и состоит, чтобы объявить военное положение и сорвать приближающиеся выборы. Рейтинг нынешней власти катастрофически падает, и уже находится примерно на уровне "кефирного", а уходить с высоких должностей очень не хочется. Вот и думают, как отменить выборы и остаться в своих креслах", – заявил эксперт.