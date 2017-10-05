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05.10.201717:32
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    Фотоленты

    Фотоитоги 5 октября: потасовка в Раде, Трамп в Лас-Вегасе, погром на АЗС в Киеве

    (обновлено: )12
    Президент США Трамп говорит с полицией в Лас-Вегасе
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Митинг под Верховной Радой
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Произведенные в Украине автоматы WAC-47
    Разгром возле офиса 5.10 в Киеве, 5 октября 2017
    Потасовка в Раде 5 октября 2017 года
    Президент США Трамп говорит с полицией в Лас-Вегасе
    Президент США Трамп говорит с полицией в Лас-Вегасе
    REUTERS Kevin Lamarque
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Украинское фото
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    strana.ua
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Произведенные в Украине автоматы WAC-47
    Произведенные в Украине автоматы WAC-47
    "Укроборонпром"
    Разгром возле офиса 5.10 в Киеве, 5 октября 2017
    Разгром возле офиса "5.10" в Киеве, 5 октября 2017
    Всеволод Филимоненко/Facebook
    Потасовка в Раде 5 октября 2017 года
    Потасовка в Раде 5 октября 2017 года
    pravda.com.ua

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    Президент США Трамп говорит с полицией в Лас-Вегасе

    Ряд депутатов блокироавали трибуну и президиум Верховной Рады перед голосованием за президентский проект закона по Донбассу, начались стычки. После нескольких попыток успокоить парламентариев спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв и позвал руководителей фракций на переговоры.

    В среду президент США Дональд Трамп посетил Лас-Вегас, где произошла самая крупная по количеству жертв в истории США стрельба. Как отмечает бельгийская Soir, Трамп встретился с жертвами спустя три дня после стрельбы.

    Читайте также: Трамп в Лас-Вегасе: напряжение нарастает

    Семь полицейских пострадали во время акции против строительства автозаправки вблизи жилых домов на Ревуцкого в Киеве.

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