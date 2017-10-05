Фотоитоги 5 октября: потасовка в Раде, Трамп в Лас-Вегасе, погром на АЗС в Киеве

Ряд депутатов блокироавали трибуну и президиум Верховной Рады перед голосованием за президентский проект закона по Донбассу, начались стычки. После нескольких попыток успокоить парламентариев спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв и позвал руководителей фракций на переговоры.

В среду президент США Дональд Трамп посетил Лас-Вегас, где произошла самая крупная по количеству жертв в истории США стрельба. Как отмечает бельгийская Soir, Трамп встретился с жертвами спустя три дня после стрельбы.

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Семь полицейских пострадали во время акции против строительства автозаправки вблизи жилых домов на Ревуцкого в Киеве.