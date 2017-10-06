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    Савченко и Турчинов прокомментировали свой конфликт в Раде

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (119)

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    Секретарь СНБО назвал "мелочью" инцидент с внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко, произошедший накануне в парламенте во время рассмотрения президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса.
    Канал на Youtube "112 Украина"

    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко не стала личным врагом секретаря СНБО Александра Турчинова после конфликта между ними во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса на заседании парламента в четверг, 5 октября.

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    "Я вас прошу. Какой там… Мой личный враг – это Путин и его преступное окружение. Это мои враги. А это мелочь, на которую я даже не обращаю внимания", — сказал Турчинов в эфире телеканала "1+1".

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    Напомним, Савченко обвинила Турчинова во лжи и отобрала микрофон в Раде. Инцидент произошел, когда депутаты заблокировали президиум и трибуну парламента, в результате чего начались столкновения. 

    Позже сама Савченко заявил, что "на самом деле мы с Турчиновым одновременно держали микрофон, и он сломался". 

    Президент Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

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    Рассмотрение президентских законопроектов о реинтеграции Донбасса в четверг, 5 октября, сопровождалось блокирование трибуны в парламенте и акциями протеста под парламентом. Новая попытка принятия данных законов назначена на пятницу, 6 октября. 

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