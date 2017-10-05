Мэра Николаева отправили в отставку

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Городской совет Николаева выразил недоверие мэру города, представителю "Самопомочи" Александру Сенкевичу на внеочередной сессии горсовета.

За объявление недоверия Сенкевичу проголосовали 42 депутата Николаевского городского совета. Таким образом депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий городского головы.

Александр Сенкевич заявил после голосования, считает это решение незаконным. Он собирается обжаловать его в суде.

"Сегодняшнее решение незаконное и я буду его обжаловать в суде. Уверен, что закон будет на моей стороне. Я думал, что депутаты горсовета самостоятельные, а не живут по указанию кого бы то ни было", – отметил представитель "Самопомочи".

"Это просто изнасилование местной власти. По указанию председателя Николаевской ОГА или еще кого-то депутаты единогласно проголосовали. Это еще не конец", – добавил мэр.