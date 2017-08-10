Хроника 9 августа: подорожание водки, отставка Бальчуна

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В среду, 9 августа, Кабмин поднял акцизы на алкоголь, Украина разорвала очередное соглашение с РФ, в Киеве чиновник погорел на рекордной взятке, в Коблево массово отравились дети, женщина погибла при ссоре бойцов ВСУ и гражданских в Луганской области. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Польский рокер подал в отставку с поста главы "Укрзализныци"

Глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун в среду, 9 августа, подал в отставку. На заседании Кабмина проголосовали отставку Балчуна. Временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" стал первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов. А Кабмин объявит конкурс на поиск нового топ-менеджера предприятия.

В Украине подорожает водка

Правительство Украины повысило минимальные розничные цены на водку почти на 10 грн за 0,5 л. Минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки будет увеличена с 69,78 грн до 79,55 грн.

Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции

Кабинет министров Украины принял постановление о прекращении действия межправительственного соглашения с РФ о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны. Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Украина вредит в первую очередь себе, прекращая действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции.

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В Украине готовят регистрацию всех мобильных абонентов

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала законопроект, в котором предложила обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине, а также регистрацию оборудования по международным идентификаторам. Договор предлагают заключать между абонентом, оператором и провайдером телекоммуникаций в письменной или любой другой форме. За телеком-компаниями остается обязанность собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

Захарченко отказался от "Малороссии"

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что идея создания нового государства-правопреемника Украины получила поддержку, но в случае его появления называться Малороссией оно не будет. При этом, по его мнению, эта дискуссия была начата не зря. Захарченко заявил, что сам проект "получил широкую поддержку".

СБУ провело обыски в редакции "Страны"

Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 августа пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна". Как сообщил главный редактор издания Игорь Гужва на своей странице в Facebook, СБУ также провело обыски в квартирах двух журналистов. Разрешение на следственные действия предоставил Печерский райсуд Киева. Обыски провели в рамках производства о "разглашении государственной тайны".

В Киеве чиновник погорел на рекордной взятке

Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали в Киеве арбитражного управляющего за вымогательство $600 тыс. Правоохранители установили, что чиновник был назначен хозяйственным судом Киевской области ликвидатором одного из предприятий региона, которое находится в стадии банкротства. Взятку требовали за допуск бизнесмена к участию в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса предприятия и гарантировали победу в конкурсе.

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Новое ЧП на курорте: в Коблево массово отравились дети

В селе Коблево Николаевской области отравились дети, приехавшие на отдых из Киева. По оперативным данным, за медицинской помощью обратилось 18 детей возрастом 9-12 лет, отдыхавших на одной из баз отдыха. Согласно предварительной информации, чрезвычайную ситуацию могло спровоцировать состояние воды в бассейне, где проводили время дети.

Женщина погибла при ссоре бойцов ВСУ и гражданских в Луганской области

В полицию Луганской области поступило сообщение о том, что военнослужащие ВСУ могут быть причастны к совершению преступления, в результате которого были убита женщина и ранен мужчина, сообщает пресс-центр штаба АТО. По предварительным данным, происшествие произошло на фоне бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений ВСУ и гражданскими лицами. Командование АТО пообещало принять меры по объективному проведению следствия.