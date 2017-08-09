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    СБУ проводит обыски в редакции "Страны" - Гужва

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    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (212)

    (обновлено: )14102
    Как сообщил главный редактор издания Игорь Гужва, разрешение на обыск выдал Печерский районный суд Киева. Согласно данным Гужвы, обыск идет по делу о разглашении государственной тайны.
    Обыски у журналистов издания Страна.ua
    strana.ua

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 августа пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна". Как сообщил главный редактор издания Игорь Гужва на своей странице в Facebook, СБУ также обыскивает квартиры двух журналистов. Отметим, что сайт ушел в офлайн вскоре после публикации новости.

    Пост Игоря Гужвы

    Разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева.

    Как говорится в определении суда, обыск идет по делу о разглашении государственной тайны.

    Напомним, это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето.

    Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.

    Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

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    Обыски у журналистов издания "Страна.ua"
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
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