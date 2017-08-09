СБУ проводит обыски в редакции "Страны" - Гужва

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 августа пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна". Как сообщил главный редактор издания Игорь Гужва на своей странице в Facebook, СБУ также обыскивает квартиры двух журналистов. Отметим, что сайт ушел в офлайн вскоре после публикации новости.

Пост Игоря Гужвы

Разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева.

Как говорится в определении суда, обыск идет по делу о разглашении государственной тайны.

Напомним, это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето.

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.

Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.