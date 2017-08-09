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    Политика

    Тоска по дому: Бальчун рассказал о причинах своей отставки

    (обновлено: )18220
    Как рассказал Войцех Бальчун, ему удалось стабилизировать, а также улучшить экономические показатели "Укрзализныци", подготовить пятилетнюю стратегию и запустить новые пассажирские рейсы.
    Генеральный директор ПАО Укрзализныця Войцех Бальчун
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Войцех Бальчун рассказал о своей работе на посту директора "Укрзализныци" и объяснил свою отставку тем, что соскучился по семье. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "Изначально было известно, что эта миссия не будет длиться вечно. Я понимал, что в первую очередь на мои плечи ляжет бремя организации процесса управления компанией. Ситуация, которую я застал, была намного сложнее, чем можно было кому-то представить", – рассказал Бальчун.

    По его словам, за время руководства компанией ему удалось ее стабилизировать, улучшить экономические показатели, подготовить пятилетнюю стратегию и вернуться к привлечению инвестиций, а также запустить новые пассажирские рейсы.

    "Но многое и не сложилось, что является естественным, учитывая масштабы проблем "Укрзализныци", – отметил Бальчун.

    Он поблагодарил за поддержку премьер-министра Владимира Гройсмана, вице-премьеров Степана Кубива и Владимира Кистиона, а также руководителя набсовета УЗ Евгения Кравцова и отметил, что "ежедневная критика была дополнительной мотивацией".

    Причиной своей отставки Бальчун назвал желание вернуться к семье в Польшу.

    "Я все время имел полную поддержку от семьи в Польше, но неизменно ключевым элементом моей жизни здесь была тоска по семье, которая вынуждена была принимать последствия моей международной миссии", – подчеркнул он.

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