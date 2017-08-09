Тоска по дому: Бальчун рассказал о причинах своей отставки

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Войцех Бальчун рассказал о своей работе на посту директора "Укрзализныци" и объяснил свою отставку тем, что соскучился по семье. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Изначально было известно, что эта миссия не будет длиться вечно. Я понимал, что в первую очередь на мои плечи ляжет бремя организации процесса управления компанией. Ситуация, которую я застал, была намного сложнее, чем можно было кому-то представить", – рассказал Бальчун.

По его словам, за время руководства компанией ему удалось ее стабилизировать, улучшить экономические показатели, подготовить пятилетнюю стратегию и вернуться к привлечению инвестиций, а также запустить новые пассажирские рейсы.

"Но многое и не сложилось, что является естественным, учитывая масштабы проблем "Укрзализныци", – отметил Бальчун.

Он поблагодарил за поддержку премьер-министра Владимира Гройсмана, вице-премьеров Степана Кубива и Владимира Кистиона, а также руководителя набсовета УЗ Евгения Кравцова и отметил, что "ежедневная критика была дополнительной мотивацией".

Причиной своей отставки Бальчун назвал желание вернуться к семье в Польшу.

"Я все время имел полную поддержку от семьи в Польше, но неизменно ключевым элементом моей жизни здесь была тоска по семье, которая вынуждена была принимать последствия моей международной миссии", – подчеркнул он.