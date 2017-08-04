наверх
04.08.201723:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Суд отменил решение о переподчинении "Укрзализныци" Кабмину - Омелян

    (обновлено: )70
    По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, суд пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проекта постановления Кабмина.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Окружной административный суд г. Киева признал незаконным решение Кабинета министров Украины о выводе ПАО "Укрзализныця" из подчинения Министерства инфраструктуры. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в своем аккаунте в Facebook.

    "Сегодня представители Мининфраструктуры получили судебное решение, согласно которому суд признал незаконным решение КМУ о передаче ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры. Соответствующее постановление принято сегодня Окружным административным судом г. Киева, признавшего незаконным и недействительным постановление правительства от 18.01.2017 № 52 "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця", — написал министр.

    Скриншот сообщения

    По его словам, суд пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проекта данного постановления.

    "Судом установлены многочисленные нарушения законодательства, в частности, несогласование проекта постановления с заинтересованными органами власти, непроведение правовой экспертизы Минюста. Кроме того, проект не рассматривался на заседании правительственного комитета и не включался в повестку дня очередного заседания КМУ. По результатам судебного разбирательства суд признал исключительное право Мининфраструктуры на разработку проектов актов о внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" как министерства, компетенция которого в таких вопросах является доминирующей", — сообщил Омелян.

    Читайте также: "Укрзализныця" спровоцировала раскол в Кабмине — эксперт

    Напомним, 19 января Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныци", лишив тем самым Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    Доллары, евро и гривны
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает