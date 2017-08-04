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    Политика

    Генпрокурор просит премьера уволить главу "Укрзализныци" - СМИ

    (обновлено: )7010
    В распоряжении Юрия Луценко отмечается, что расследуются около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко попросилт премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном.

    Войцех Балчун
    kurierkolejowy.eu
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    Сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

    В распоряжении, которое оказалось у издания, Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".

    В частности ГПУ расследует присвоения служащими УЗ в 2015-2017 годах государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.

    Также упоминается уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями заместителем начальника Департамента локомотивного хозяйства УЗ, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн.

    В обращении также упоминается и ряд других нарушений.

    "Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена ​​прежде всего ненадлежащим исполнением правления ПАО "Укрзализныця" возложенных обязанностей", — говорится в обращении Луценко.

    "Учитывая изложенное считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Балчуном", — резюмирует он.

    Напомним, "Укрзализныця" сообщила ранее об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании.

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