Генпрокурор просит премьера уволить главу "Укрзализныци" - СМИ

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко попросилт премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном.

Сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

В распоряжении, которое оказалось у издания, Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".

В частности ГПУ расследует присвоения служащими УЗ в 2015-2017 годах государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.

Также упоминается уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями заместителем начальника Департамента локомотивного хозяйства УЗ, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн.

В обращении также упоминается и ряд других нарушений.

"Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена ​​прежде всего ненадлежащим исполнением правления ПАО "Укрзализныця" возложенных обязанностей", — говорится в обращении Луценко.

"Учитывая изложенное считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Балчуном", — резюмирует он.

Напомним, "Укрзализныця" сообщила ранее об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании.