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    "Укрзализныця" продлила контракт с Бальчуном

    (обновлено: )20501
    Сообщается, что трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, поэтому действие контракта с Войцехом Бальчуном формально считается продленным.
    Войцех Бальчун
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" сообщила об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании.

    Войцех Балчун
    kurierkolejowy.eu
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    Кабинет министров в апреле 2016 года назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета польской авиакомпании LOT поляка Бальчуна. Глава "Укрзализныци" также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

    "Поскольку после окончания 05.06.2017 срока контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" от 06.06.2016 трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (Кабинет министров Украины не принимал никаких решений по этому поводу), действие контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Балчуном… формально считается продленным до 5 июня 2019 года", — говорится в сообщении.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил, что вопрос о продлении контракта с Бальчуном будет решен только после отчета руководителя железных дорог.

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