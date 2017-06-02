Эксперт: если Бальчун останется в должности, железной дороге придет конец

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. На неделе в СМИ появилась информация, что Войцех Балчун написал заявление об увольнении с поста руководителя "Укрзализныци" — монополиста железнодорожных перевозок в Украине. Позже он сам опроверг эти слухи. При этом контракт Бальчуна с "Укрзализныцей" заканчивается 5 июня.

Возможную отставку главы железной дороги в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал бывший первый заместитель Министерства инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер.

"Укрзализныця" сама не строит вагоны. То, что она заказывает сейчас, абсолютно недостаточно. Скорость обновления подвижного состава значительно ниже потребности, и компания не создает условий для того, чтобы это делали частники. Это приведет к тому, что если ничего не изменится, то есть, например, Бальчун останется на своем месте, то конец наступит быстро. В течении двух-трех лет такой вид транспорта как железная дорога перестанет существовать", — спрогнозировал эксперт.

Ранее в ходе заседания Кабмина произошел конфликт между Омеляном и Бальчуном. Министр раскритиковал главу компании, отметив, что из-за коррупционных схем на предприятии компания потеряла в прошлом году 1 миллиард гривен (37 миллионов долларов) прибыли. Омелян считает, что на предприятии не осуществляются обещанные реформы. В свою очередь, глава "Укрзализныци" заявил, что ему некомфортно работать с министром, который "не способствует реформам". Премьер Владимир Гройсман встал на сторону Бальчуна, посоветовав министру "оставлять распри дома".