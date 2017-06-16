Дело Бальчуна: избавится ли Кабмин от очередного "варяга"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Правоохранители проводят масштабные проверки в структурах "Укрзализныци". 15 июня СБУ сообщила о разоблачении организованной преступной группы из числа руководства — филиала "Энергосбыт" ПАО "Укрзализныця", которые построили схему вымогательства за заключение договоров на поставку электроэнергии. 13 июня Генеральная прокуратура Украины провела обыск в здании ПАО "Укрзализныця" для фиксации фактов хищения крупной суммы средств, принадлежащих ПАО. Масштабные факты хищений могут стать основанием для увольнения Войцеха Бальчуна с посты главы "Укрзализныци".

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5 июня истек срок контракта правительства с руководителем "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном. Польский специалист уже год возглавляет украинскую компанию, получая в месяц 463 тыс. грн зарплаты. Ранее он был руководителем аналогичных польских компаний, потом стал заниматься продвижением собственной рок-группы.

При "варяге" воруют не меньше

Назначение Бальчуна правительство было представлено как элемент борьбы с коррупцией на железной дороге. Мол иностранный специалист, получающий приличную зарплату, вычистит от взяточничества эти авгиевы конюшни. Однако воровать меньше не стали.

Работа польского "варяга" вызвала шквал недовольства у министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который считает Бальчуна некомпетентным, требуя его уволить. Кабмин в в этом конфликте вначале встал на сторону главы "Укрзализныци". 18 января правительство лишило Мининфраструктуры возможности управлять компанией, передав функции контроля Минэкономразвития.

Впрочем, Омелян не утратил желания уволить Бальчуна и восстановить свой контроль над железной дорогой. После того, как контракт поляка истек 5 июня, министр стал упрашивать Гройсмана не продлевать его, а назначить другого руководителя.

Ожидается, что 21 июня Кабмин заслушает отчет главы правления "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна, после чего примет решение, продлевать его контракт или нет.

"Отчет должен был быть в прошлую среду не позднее. Теперь мы понимаем, что в сегодняшней повестке заседания его нет. Возможно, будет на следующей", — сказал министр 14 июня журналистам перед заседанием Кабинета министров в Киеве в среду.

От перестановки слагаемых..

Омелян также сообщил, что разговаривал о результатах работы Бальчуна с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и у премьера теперь есть полная картина ситуации.

Кто возглавит "Укрзализныцю" в случае отставки Бальчуна в данный момент неизвестно. Однако, кто бы не стал главой компании, проблемы железной дороги останутся прежними. Без мощной государственной финансовой поддержки государства никакие "варяги" не смогут вывести "Укрзализныцю" из того плачевного состояния, в котором она пребывает сейчас.

"В странах Европейского Союза и России пассажирские вагоны и локомотивы обновляются за счет дотаций из госбюджета. Например, в Евросоюзе железные дороги получают дотации на 75 миллиардов евро в год. Эти деньги идут на покрытие убытков от перевозки пассажиров, а также покупку пассажирских вагонов. У нас сейчас тариф на перевозку находится на уровне, который гораздо ниже себестоимости, однако эти убытки железной дороге никто не компенсирует. Изменить ситуацию с обновлением пассажирского подвижного состава можно, только если правительство начнет из государственного бюджета выделять средства на покупку пассажирских вагонов, пассажирских локомотивов и электропоездов регионального сообщения. Даже в России железная дорога поддерживается из федерального бюджета, а в Украине "Укрзализныця" никак не поддерживается финансово. Если в ближайшие годы не будет проведено обновление парка пассажирских вагонов, то в Украине в ближайшие годы останется всего лишь 500 пассажирских вагонов, тогда как сейчас 4000 штук. Объем перевозок может быть сокращен почти в 10 раз", — заявил РИА Новости Украина транспортный эксперт, экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.