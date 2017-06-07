Бальчун обошелся Украине в 20 млрд грн - эксперт

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступает категорически против продления контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном. Контракт действующего главы "Уразализныци" закончился 5 июня. При этом, сам Бальчун заявил, что готов управлять украинскими железными дорогами и дальше, если контракт ему продлят.

Работу Бальчуна прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор консалтинговой компании William Invest Expert Виктор Медведь.

"Активы предприятия составляют больше 200 млрд гривен. При нормальном функционировании железная дорога может давать порядка 20-30 млрд прибыли, выполняя все свои функции, развиваясь и реформируясь, без помощи правительства и внешнего финансирования. С помощью и финансированием прибыль должна быть гораздо существеннее. Поэтому Балчун нам обошелся в 20 млрд гривен. Мы можем давать возможность человеку учиться на наших активах еще два-три-пять лет, и возможно через 10 лет его учеба обойдется нам в 200 млрд и мы получим какой-то эффект. Мне кажется, это очень дорого", — отметил эксперт.

Ранее в ходе заседания Кабмина произошел конфликт между Омеляном и Бальчуном. Министр раскритиковал главу компании, отметив, что из-за коррупционных схем на предприятии компания потеряла в прошлом году 1 миллиард гривен (37 миллионов долларов) прибыли. Омелян считает, что на предприятии не осуществляются обещанные реформы. В свою очередь, глава "Укрзализныци" заявил, что ему некомфортно работать с министром, который "не способствует реформам". Премьер Владимир Гройсман встал на сторону Бальчуна, посоветовав министру "оставлять распри дома".