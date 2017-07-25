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    Общество

    "Укрзализныця" запускает в Харьков двухэтажный поезд

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    Сообщается, что с 29 июля скоростной поезд Интерсити №719/720 будет курсировать из Харькова в Киев и обратно. Рейсы будут выполняться составом двухэтажного поезда чешского производства Skoda ежедневно.
    Машинист
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" анонсирует запуск двухэтажного скоростного поезда чешского производства Skoda по направлению Киев-Харьков, сообщает пресс-служба госпредприятия.

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    "Начиная с 29 июля скоростной поезд Интерсити №719/720 будет курсировать из Харькова в Киев и обратно. Рейсы будут выполняться составом двухэтажного поезда чешского производства Skoda ежедневно, кроме вторника из Киева и среды из Харькова", — говорится в сообщении.

    Поезд будет отправляться из Харькова в 5:51 и прибывать в Киев в 11:13. Из Киева — в 18:09 и прибывать в Харьков в 23:38.

    Ранее глава "Укрзализныцы" Войцех Балчун сообщил, что рассматривается несколько вариантов продления маршрутов поездов львовского направления в страны Европейского Союза. 

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