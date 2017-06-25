наверх
25.06.201718:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Укрзализныця" вводит "билеты первой минуты" на поезда в Чехию

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (605)

    (обновлено: )104
    Согласно информации, купить билеты в Чехию или из Чехии в Украину по дисконту можно как "туда и обратно", так и только в одном направлении "туда" или "обратно".
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Украинцы смогут купить первые железнодорожные билеты в Чехию со скидкой до 1000 грн. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Украинское фото
    Безвиз – праздник для бедных, пустой звук для нищих

    "Первые три билета в каждой продаже, открывающейся в сообщении "Киев — Прага — Киев", будут продаваться со значительным дисконтом", — написал глава УЗ.

    По его словам, ПАО "Укрзализныця" и АО "Чешские железные дороги" установили специальные тарифные условия и условия реализации проездных документов на отдельно выделенные 3-и места для проезда сообщением "Киев — Прага – Киев".

    Такая поездка со скидками может быть оформлена только от/до станций Киев и Львов до/от станций Чехии (Словакия — только транзитом). Купить билеты в Чехию или из Чехии в Украину по дисконту можно как "туда и обратно", так и только в одном направлении "туда" или "обратно".

    Отметим, что специальные тарифные условия не комбинируются с другими предложениями, в том числе и детскими билетами. Билеты по дисконту нельзя вернуть, обменять и переоформить.

    "Сравните преимущества дисконта: стоимость проезда состоянию на 22 июня по дисконтной программе в сочетании "Киев — Прага" — 1891,70 гривны (64,0 евро) "Львов — Прага" — 1513,95 гривны (51,0 евро). Билеты по обычному тарифу на эту же дату для международного сообщения "Киев — Прага" — 2868,05 гривны (98,6 евро) "Львов — Прага" — 2403,12 гривны (82,6 евро)", — написал Балчун.

    Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает поезд Львов-Варна. Новый маршрут заработал с 15 июня.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Дело Гужвы. Арест
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Американские военные. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против