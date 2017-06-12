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    "Укрзализныця" сообщила о запуске нового поезда в Болгарию

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    Европа открывает для украинцев свои границы (547)

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    По словам главы "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, вскоре должна начать курсировать вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением Киев-Перемышль, чей маршрут пройдет через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, а также анонсировал беспересадочное сообщение Киев-Вена.
    Первый безвизовый поезд отправился из Киева в Перемышль
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" запускает поезд Львов-Варна, сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун в Facebook. Новый маршрут заработает с 15 июня.

    Первый безвизовый поезд отправился из Киева в Перемышль
    УНИАН
    Отправка из Киева в Перемышль первого "безвизового" поезда

    "Сегодня "Укрзализныця" объединяет Киев с пятью столицами наших западных соседей: Прагой, Братиславой, Будапештом, Варшавой, Бухарестом. Стартует поезд Ковель-Холм, а с 15 июня мы запускаем сообщение Львов-Варна, который пройдет также через Ивано-Франковск и Черновцы. Это должно сделать более удобными поездки наших граждан на пляжи солнечной Болгарии", — написал он.

    Глава "Укрзализныци" добавил, что вскоре должна начать курсировать вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением Киев-Перемышль, чей маршрут пройдет через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, а также анонсировал беспересадочное сообщение Киев-Вена.

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    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

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