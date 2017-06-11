Вице-премьер сообщила о новых поездах, которые свяжут Украину с ЕС

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что с 1 августа начнет курсировать поезд "Киев-Краков".

Об этом она сказала журналистам во время сопровождения первого "безвизового" поезда из Киева в польский Перемышль.

"С 1 августа начинает курсировать поезд "Киев-Краков", затем еще один – "Ковель-Хелм". То есть, добавляются и будут добавляться в дальнейшем поезда, будут соединять нас со странами Европейского Союза. И мы видим, что есть также заинтересованность и у наших партнеров", — заявила Климпуш-Цинцадзе, передает УНИАН.

Также она отметила, что недавно состоялось заседание совместной межправительственной украинского-чешской комиссии. На заседании представители Чехии сообщили, что "также заинтересованы в том, чтобы мы продолжили свое железнодорожное сообщение в Чешскую Республику".