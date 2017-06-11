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    Общество

    Вице-премьер сообщила о новых поездах, которые свяжут Украину с ЕС

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    Европа открывает для украинцев свои границы (537)

    (обновлено: )13303
    Как сообщила Иванна Климпуш-Цинцадзе, недавно состоялось заседание украинского-чешской комиссии, где представители Чехии сообщили, что "также заинтересованы в том, чтобы мы продолжили свое железнодорожное сообщение в Чешскую Республику".
    Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что с 1 августа начнет курсировать поезд "Киев-Краков".

    Первый безвизовый поезд отправился из Киева в Перемышль
    УНИАН
    Отправка из Киева в Перемышль первого "безвизового" поезда

    Об этом она сказала журналистам во время сопровождения первого "безвизового" поезда из Киева в польский Перемышль.

    "С 1 августа начинает курсировать поезд "Киев-Краков", затем еще один – "Ковель-Хелм". То есть, добавляются и будут добавляться в дальнейшем поезда, будут соединять нас со странами Европейского Союза. И мы видим, что есть также заинтересованность и у наших партнеров", — заявила Климпуш-Цинцадзе, передает УНИАН.

    Также она отметила, что недавно состоялось заседание совместной межправительственной украинского-чешской комиссии. На заседании представители Чехии сообщили, что "также заинтересованы в том, чтобы мы продолжили свое железнодорожное сообщение в Чешскую Республику".

    Ранее сообщалось, что в воскресенье из Киева в польский Перемышль отправился первый "безвизовый" поезд. В поезде находились 40 украинских активистов, экспертов, аналитиков, художников и журналистов. Провожать поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева пришли представители украинского правительства и иностранные дипломаты.
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