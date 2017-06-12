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    С 1 августа из Киева в Краков начнет ходить скоростной поезд

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    Европа открывает для украинцев свои границы (545)

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    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, с 1 августа начинает курсировать поезд "Киев-Краков". В дальнейшем будут добавляться поезда, которые будут соединять Украину со странами Европейского союза.
    Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. С 1 августа в Украине начнет курсировать поезд "Киев-Краков", а в дальнейшем будут запущены новые поезда в страны Европейского Союза, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время сопровождения первого "безвизового" поезда из Киева в польский Перемышль, передает "Цензор".

    Первый безвизовый поезд отправился из Киева в Перемышль
    УНИАН
    Отправка из Киева в Перемышль первого "безвизового" поезда

    "С 1 августа начинает курсировать поезд "Киев-Краков"… То есть, добавляются и будут добавляться в дальнейшем поезда, которые будут соединять нас со странами Европейского союза. И мы видим, что есть также заинтересованность и у наших партнеров", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

    Она отметила, что недавно состоялось заседание совместной межправительственной украинско-чешской комиссии. На заседании представители Чехии сообщили, что "также заинтересованы в том, чтобы мы продолжили свое железнодорожное сообщение в Чешскую Республику".

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

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