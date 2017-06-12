С 1 августа из Киева в Краков начнет ходить скоростной поезд

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. С 1 августа в Украине начнет курсировать поезд "Киев-Краков", а в дальнейшем будут запущены новые поезда в страны Европейского Союза, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время сопровождения первого "безвизового" поезда из Киева в польский Перемышль, передает "Цензор".

"С 1 августа начинает курсировать поезд "Киев-Краков"… То есть, добавляются и будут добавляться в дальнейшем поезда, которые будут соединять нас со странами Европейского союза. И мы видим, что есть также заинтересованность и у наших партнеров", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что недавно состоялось заседание совместной межправительственной украинско-чешской комиссии. На заседании представители Чехии сообщили, что "также заинтересованы в том, чтобы мы продолжили свое железнодорожное сообщение в Чешскую Республику".

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.