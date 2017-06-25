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    Общество

    В ЕС после введения безвиза не пустили 33 украинцев - МВД

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    Европа открывает для украинцев свои границы (603)

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    Всего границу с ЕС пересекли более 740 тысяч человек. 29% украинцев, которые пересекли границу с 11 июня, или почти 157 тыс. человек, сделали это по биометрическим паспортам.
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. С начала введения безвиза с Евросоюзом для Украины в страны ЕС не пустили 33 украинцев, сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства внутренних дел Украины. Всего же границу пересекли более 740 тысяч человек.

    Флаг Евросоюза
    Украинское фото
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    По данным МВД, компетентные органы тщательно разбираются в каждом конкретном случае отказа в пересечении границы.

    В департаменте напомнили, что есть определенный перечень требований и причин, на основании которых человеку могут отказать в пересечении границы, но большинство проблем и вопросов, как правило, решаются на месте.

    В МВД отметили, что 29% украинцев, которые пересекли границу с 11 июня, или почти 157 тыс. человек, сделали это по биометрическим паспортам.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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