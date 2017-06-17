Госпогранслужба назвала число украинцев, воспользовавшихся безвизом

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. По состоянию на субботу, 17 июня, уже 12 тысяч 875 украинцев воспользовались безвизовым режимом пересечения границы с ЕС, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

С начала введения безвиза границу со странами ЕС пересекли более 365 тысяч граждан Украины. Почти 74 тысячи граждан Украины использовали биометрические паспорта. Из них 12 тыс. 875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея лишь биометрический паспорт.

"Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 3 тыс. 750 граждан, а это 29%, пользовались авиационным транспортом. Другие следовали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей (5 тыс. 210 граждан Украины) и Венгрией (1 тыс. 805 граждан Украины)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки границу со странами ЕС пересекли более 4 тысяч украинцев.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.