Япония начала прорабатывать безвиз для Украины

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Правительство Японии начало прорабатывать вопрос отмены виз для украинцев. Об этом по итогам дипломатической поездки украинской межпарламентской группы сообщил нардеп Леонид Емец в Facebook.

"Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам. А парламенты обещали всячески содействовать", — сообщил он.

По словам депутата, о сроках пока говорить рано, но дипломаты работают, чтобы на олимпийские игры в Токио (2020) украинцы уже могли ехать без виз.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.