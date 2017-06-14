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    В мире

    Япония начала прорабатывать безвиз для Украины

    (обновлено: )41
    Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам. А парламенты обещали всячески содействовать, сообщил народный депутат Леонид Емец в Facebook.
    Япония начала прорабатывать безвиз для Украины
    Леонид Емец в Facebook

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Правительство Японии начало прорабатывать вопрос отмены виз для украинцев. Об этом по итогам дипломатической поездки украинской межпарламентской группы сообщил нардеп Леонид Емец в Facebook.

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    "Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам. А парламенты обещали всячески содействовать", — сообщил он.

    По словам депутата, о сроках пока говорить рано, но дипломаты работают, чтобы на олимпийские игры в Токио (2020) украинцы уже могли ехать без виз.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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