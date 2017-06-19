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    Общество

    Более 21 тыс украинцев за неделю выехали в Европу по безвизу

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    Европа открывает для украинцев свои границы (589)

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    Более 30% выехавших за границу воспользовались авиационным транспортом. Другие использовали железную дорогу или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска.
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. По состоянию на понедельник, 19 июня, уже 21,2 тыс украинцев воспользовались безвизовым режимом пересечения границы с ЕС, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Украинское фото
    Безвиз – праздник для бедных, пустой звук для нищих

    "Во время путешествия более 100 тыс украинцев использовали биометрические паспорта, из которых 21,2 тысячи наших соотечественников воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт", — говорится в сообщении.

    Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 6745 граждан, а это 32%, пользовались авиационным транспортом. Другие использовали железную дорогу или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (8725 граждан Украины) и Венгрией (2840 граждан Украины).

    В течение выходных отмечалось значительное увеличение граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны.

    С начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 26 гражданам Украины.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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