Безвиз с ЕС: 22 украинцам отказали в пересечении границы

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. За первую неделю действия безвизового режима с ЕС только 22 украинцам было отказано в пересечении границы со странами сообщества.

Как сообщает Государственная пограничная служба, с начала введения безвиза, по состоянию на 18 июня, границу со странами ЕС пересекли 441 тыс. граждан Украины.

Из них — 90 тысяч во время путешествия использовали биометрические паспорта, 18 тысяч украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.

Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий, 5 тыс. 728 граждан, а это 32%, воспользовались авиационным транспортом. Остальные воспользовались железнодорожным сообщением или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей (7,5 тыс. граждан Украины) и Венгрией (2 тыс. 270).

Только за последние сутки границу со странами ЕС по безвизу пересекли более 5 тыс. украинцев.

Ранее официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что за три дня безвизового режима с Евросоюзом никаких осложнений при пересечении украинцами границ со странами ЕС не было.