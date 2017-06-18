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    Общество

    Безвиз с ЕС: 22 украинцам отказали в пересечении границы

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    Европа открывает для украинцев свои границы (588)

    (обновлено: )31510
    Согласно информации Государственной пограничной службы, 18 тысяч украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. За первую неделю действия безвизового режима с ЕС только 22 украинцам было отказано в пересечении границы со странами сообщества.

    Флаг Евросоюза
    Украинское фото
    Безвиз и работа в Европе. Что ждет украинцев?

    Как сообщает Государственная пограничная служба, с начала введения безвиза, по состоянию на 18 июня, границу со странами ЕС пересекли 441 тыс. граждан Украины.

    Из них — 90 тысяч во время путешествия использовали биометрические паспорта, 18 тысяч украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.

    Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий, 5 тыс. 728 граждан, а это 32%, воспользовались авиационным транспортом. Остальные воспользовались железнодорожным сообщением или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей (7,5 тыс. граждан Украины) и Венгрией (2 тыс. 270).

    Только за последние сутки границу со странами ЕС по безвизу пересекли более 5 тыс. украинцев.

    Ранее официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что за три дня безвизового режима с Евросоюзом никаких осложнений при пересечении украинцами границ со странами ЕС не было.

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