Стало лучше?! О безвизе и вкусе кофе на гуцульских полонинах

Роман Степняк

Почем билеты в Венскую оперу?

Душа веселилась от сопричастности к окружающему миру, чего стоит только запах смерекового леса, в этом месте по чистой случайности еще не вырубленного современными предпринимателями и не вывезенного в цивилизованную Европу контрабандным путем. Грусть навеивали слова президента, доставленные в гуцульскую гражду каналами национального телевидения. Помните, эти слова обязательно станут крылатыми: "Сегодня каждый украинец может выпить фантастический кофе в Братиславе, слетать лоукостом в Варшаву, посетить Венскую оперу".

Грустно было не от отсутствия на столе братиславского кофе. Благодаря судьбе и совковому прошлому, автору этих строк удалось и в безвизовые времена посетить все названные президентом адреса. Грустно было, что президент фантастическим назвал кофе в Братиславе, хотя, как по мне, то ничем не хуже кофе предлагают в знаменитых львовских или мукаческих кавьярнях, причем значительно дешевле братиславского. Не президентское это дело — рекламировать чужой кофе!

Неуютно стало от слов о преимуществах летать лоукостом в Варшаву, наверное, от того, что цели для такого посещения столицы братского государства президент не обозначил вовсе, а мы-то знаем, зачем устремились в соседнюю Польшу миллион украинцев! И уж совсем печально повеяло от слов о Венской опере: если заглянуть в ее билетную кассу, что доступно действительно любому украинцу, владеющему элементарными навыками общения с Интернетом, то цены на билеты в партер составляют от 350 евро.

С товарищем мы переглянулись, и дальше нить беседы была уже в его руках.

Разговор с учителем

Он работает учителем в местной школе и вся сельская жизнь — как на ладони. С красным дипломом окончил университет и подавал большие надежды. Село считалось перспективным, в школе набиралось по три параллельных класса. Но грянули девяностые и размеренная жизнь пошла прахом. Профессия сельского учителя перестала быть престижным занятием, а чтобы выжить, нужно было искать настоящее занятие.

Перепробовал многое. И челночил, и нелегалом на заработки ездил, пробовал даже устроиться по специальности, он ведь от Бога математик, да и с польским языком на "ты". Ничего не получалось. Вернулся в родную школу, тянет учительскую лямку и размышляет о сущности бытия. Как большинство его университетских товарищей, не сумевших податься ни в большой бизнес, ни в местные политики.

Он с грустью наблюдает за своими учениками, которые давно превзошли учителя. Многие при встрече снисходительно здороваются, а иногда подшучивают, мол, и зачем нам все ваши формулы и вычисления, если в жизни достаточно всего нескольких арифметических действий: посчитать скудные доходы да сличить по курсу в евро. Село, а цены, как в столице, даже в местных забегаловках скоро ценники выставлять будут в европейской валюте.

Отметка в паспорте

Дело в том, что вне зависимости от наличия либо отсутствия безвиза большинство жителей гуцульских сел уже давно зарабатывают на жизнь и содержат семьи за счет нелегального трудоустройства в основном в Европе. Кто попроворнее — успели заручиться официальным статусом, некоторые особо продвинутые получили вид на жительство, прежде всего в доброжелательных Италии, Испании и Португалии. Особый спрос на нетребовательных и трудолюбивых женщин, которые буквально косяками с полонин отправились заграницу в конце 90-х — начале нулевых. Жизнь заставила быстро приспособиться, выучить язык, получить некие блага цивилизации и содержать на родине семьи.

За годы отработаны механизмы пересечения границы легальным и нелегальным способами, налажены цепочки доставки грузов, существуют почти регулярные пассажирские перевозки микроавтобусами по упрощенным схемам практически без серьезного таможенного и пограничного контроля. На вопрос, как все это работает, "путешественники" только усмехаются, впрочем, задавать такие вопросы здесь не принято.

Во всяком случае, было бы желание, а нужная отметка в паспорте всегда будет поставлена. Да и сам паспорт — не проблема. Мой товарищ рассказал забавный случай. Один его ученик недавно приезжал в родное село на побывку и показал ему свой румынский паспорт с фамилией Ионеску. В бытности его знают под распространенной украинской фамилией, но с ней в последнее время нелегально устроиться на работу за границей почти невозможно: существуют всякие квоты, налоговые ограничения, прочие бюрократические зацепки, работодатели не хотят рисковать. В то же время для граждан Румынии, являющейся членом Евросоюза, установлено правило свободного трудоустройства. Купить румынский паспорт можно за 200-300 евро. Для удобства даже фамилию придумают, чтобы при проверке что-то не перепутать, был Иваненко - станешь Иванеску, и фотография свежая, настоящая, и печать государственная.

Праздник удался

Про заработки в той же Италии рассказывают разное. Кто к работе относится всерьез, а таких не очень много, вживаются в местный образ жизни. Речь, конечно, не о сиделках и домохозяйках при богатых хозяевах, у них перспективы никакой. Возьмем привыкших к крестьянскому труду работников. Почасовая оплата составляет в среднем 7-9 евро. Во время сезонных работ можно получить 2 —2,5 тысяч евро в месяц. В межсезонье в лучшем случае — тысячу. Из этих средств нужно оплатить жилье и коммуналку, минимум 300 евро, что-то кушать и обновить одежду — еще столько. Остается на круг не так уж и много.

Всего, что остается, хватает, чтобы отремонтировать на украинской родине дом, обеспечить оставшихся полу сиротами детей, заплатить за учебу в вузе, мужу, как правило, безработному, подкинуть копеечку, а то и вовсе от тоски запьет горькую. А дальше — ждать, пока дипломированные дети отложат свои корочки и сертификаты в дальний ящик и возьмут в руки тяпку, чтобы продолжить семейную традицию. Не все ведь, как мой старый приятель, согласны учительствовать за четыре тысячи гривен в родном селе.

Ах, безвиз, говорите, и всенародные гуляния по этому поводу? Ну погуляли мы со школьным товарищем в его гражде, вспомнили лучшие времена, а дальше что? Все будет так же, как и с визами, только чуть-чуть загадочнее, власти станут придирчивее, нелегалам и вовсе придется несладко, неспроста ведь в Евросоюзе уже пригрозили, мол если что, так и безвиза никакого!

Кстати, кофе в Братиславе отнюдь не фантастическое, я пробовал, хотя кому, кроме президента, какое дело до его вкуса?