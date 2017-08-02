"Укрзализныця" собирается купить рекордное количество вагонов

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Публичное акционерное общество "Укрзализныця" объявит тендер на закупку одной тысячи вагонов, сообщил глава предприятия Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

"Мы закончим тендер на 2465 вагонов и объявим на днях очередной еще на тысячу штук. И, если все будет хорошо в нашей работе с ЕБРР, то в начале сентября объявим еще один, на этот раз рекордный в истории УЗ по количеству", — заявил Бальчун.

Балчун посоветовал украинским производителям вагонов "сконцентрироваться на наращивании объемов своего производства и ценовой борьбе во время тендеров".

По словам Балчуна, только на собственных мощностях "Укрзализныця" сделает более 2000 штук вагонов.

Ранее "Укрзализныця" анонсировала запуск двухэтажного скоростного поезда чешского производства Skoda по направлению Киев-Харьков. Поезд отправляется из Харькова в 5:51 и прибывает в Киев в 11:13. Из Киева — в 18:09 и прибывает в Харьков в 23:38.