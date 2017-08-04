"Укрзализныця" получила тысячу вагонов, которые принадлежали компании Клименко

КИЕВ, 4 авг — РИА новости Украина. "Укрзализныця" получила тысячу ж/д вагонов, которые принадлежали фирме экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, заявил в ходе брифинга главный военный прокурор Анатолий Матиос. Как отметил Матиос, вагоны были переданы "Укрзализныце" по решению Печерского районного суда Киева.

"Главная военная прокуратура по решению Печерского суда передала тысячу задержанных Государственной пограничной службой и таможенными органами Украины железнодорожных полувагонов (это самый дефицитный подвижной состав железной дороги), которые принадлежали и принадлежат до настоящего времени ООО "Юнисон групп", — заявил Матиос.

Представитель прокуратуры отметил, что ООО принадлежит к группе компаний экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. По словам Матиоса, следствие установило, что ориентировочный месячный доход от сдачи в аренду указанных вагонов составлял от 10 до 12 млн гривен.

После передачи в управление ПАО "Укрзализныця" доход от эксплуатации вагонов с момента ареста до окончательного решения суда будет засчитываться в общий фонд государственного бюджета.

Ранее глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщил, что публичное акционерное общество "Укрзализныця" объявит тендер на закупку одной тысячи вагонов. Балчун посоветовал украинским производителям вагонов "сконцентрироваться на наращивании объемов своего производства и ценовой борьбе во время тендеров". По его словам, только на собственных мощностях "Укрзализныця" сделает более 2000 штук вагонов.