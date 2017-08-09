В Кабмине анонсировали отставку главы "Укрзализныци"

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в среду станет известно об отставке главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна.

"Внутренний голос подсказывает мне: сегодня услышим об отставке Войцеха Бальчуна", — написал Тука на своей странице в Facebook.

Напомним, в среду в Киеве запланировано заседание Кабинета министров.

Кабинет министров в апреле 2016 года назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета польской авиакомпании LOT поляка Бальчуна. Глава "Укрзализныци" также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" сообщила об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании.