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    Политика

    В Кабмине анонсировали отставку главы "Укрзализныци"

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    В среду в столице состоится заседание правительства. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о возможной отставке Войцеха Бальчуна.
    Генеральный директор ПАО Укрзализныця Войцех Бальчун
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в среду станет известно об отставке главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна.

    Войцех Балчун
    kurierkolejowy.eu
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    "Внутренний голос подсказывает мне: сегодня услышим об отставке Войцеха Бальчуна", — написал Тука на своей странице в Facebook.

    Напомним, в среду в Киеве запланировано заседание Кабинета министров.

    Кабинет министров в апреле 2016 года назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета польской авиакомпании LOT поляка Бальчуна. Глава "Укрзализныци" также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

    Ранее стало известно, что "Укрзализныця" сообщила об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании.

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