Эксперт о коррупции в "Укрзализныце": Балчун боится поплатиться креслом

КИЕВ, 5 авг — РИА новости Украина. Руководство "Укрзализныци" "закрывает глаза" на коррупцию на предприятии. НАБУ уверяет, что при закупках искусственно создавалось неконкурентная среда среди поставщиков и предоставлялись преимущества отдельным субъектам торгов. В результате "Укрзализныця" теряла средства в пользу третьих лиц.

Общий размер ущерба по 4 делам оценивается в 162 млн гривен. Об этом заявил заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава. Он предлагает привлечь "Укрзализныцю" к уголовным производств в качестве потерпевшего.

О том, насколько в коррупционные дела "Укрзализныци" вовлечен Балчун, высказался транспортный аналитик Максим Гардус в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Насколько он задействован он в этих вещах, может ответить только следствие. А мое личное мнение, я не очень верю, что у него так много власти среди железной дороги. Поскольку "Укрзализныця" является очень крупным игроком рынка, то там очень много политических назначений от кланов действующей власти на разных должностях, и это не только заместители или члены правления, а на должностях, которые внешнему человеку кажутся малозначимыми. Например, тот же директор Центра обеспечения производства, никто не знает, что это за центр, но быть директором Центра обеспечения, с точки зрения коррупционных возможностей — это больше, чем у некоторых министров. И Войцех просто не может их уволить, потому что тогда уволят его. Железная дорога, как и любое крупное государственное предприятие, очень хрупкий политический конгломерат различных кланов, партий, фракций, семей и много другого. Все все поделили, и все там сидят. Если ты прогонишь друга, то он обидится и сдаст всех, и вся конструкция посыплется", — заявил эксперт.