В Украине подорожает водка

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Правительство Украины повысило минимальные розничные цены на водку почти на 10 грн за 0,5 л. Минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки будет увеличена с 69,78 грн до 79,55 грн.

Согласно постановлению, принятому в ходе заседания правительства в среду, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия повысятся с 348,9 грн до 397,76 грн/литр 100%-го спирта.

Оптово-отпускные цены на этот вид продукции повышаются на 19,4% — до 268,67 грн/литр 100%-го спирта.

Постановление вступит в силу с даты его публикации.

Напомним, в Харьковской области зафиксирован новый случай смерти от алкоголя.

В октябре минувшего года было зарегистрировано 88 случаев отравлений в результате употребления суррогатного алкоголя, из них 42 — летальные. Отравления алкоголем стали причиной гибели 23 человек в шести районах Харьковской области и Харькове. В Донецкой области из-за распития суррогатного алкоголя погибли пять человек, еще один попал в реанимацию. В Луганской области от отравления погибли двое. Правоохранители задержали четверых подозреваемых в изготовлении суррогата.