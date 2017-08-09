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09.08.201713:45
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    Экономика

    В Украине подорожает водка

    (обновлено: )37562
    Как уточняется, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия повысятся с 348,9 грн до 397,76 грн/литр 100%-го спирта. Постановление вступит в силу с даты его публикации.
    Производство водки. Архивное фото
    REUTERS Siphiwe Sibeko

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Правительство Украины повысило минимальные розничные цены на водку почти на 10 грн за 0,5 л. Минимальная розничная цена  на пол-литровую бутылку водки будет увеличена с 69,78 грн до 79,55 грн.

    Руководитель аналитического департамента консалтингового агентства ААА Мария Колесник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно постановлению, принятому в ходе заседания правительства в среду, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия повысятся с 348,9 грн до 397,76 грн/литр 100%-го спирта.

    Оптово-отпускные цены на этот вид продукции повышаются на 19,4% — до 268,67 грн/литр 100%-го спирта.

    Постановление вступит в силу с даты его публикации.

    Напомним, в Харьковской области зафиксирован новый случай смерти от алкоголя.

    В октябре минувшего года было зарегистрировано 88 случаев отравлений в результате употребления суррогатного алкоголя, из них 42 — летальные. Отравления алкоголем стали причиной гибели 23 человек в шести районах Харьковской области и Харькове. В Донецкой области из-за распития суррогатного алкоголя погибли пять человек, еще один попал в реанимацию. В Луганской области от отравления погибли двое. Правоохранители задержали четверых подозреваемых в изготовлении суррогата.

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