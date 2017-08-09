Хроника 8 августа: призыв в Нацгвардию, протесты в Киеве, захват электрички

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Во вторник, 8 августа, стало известно, что польский топ-менеджер возглавит "Укртрансгаз", в центре Киева мужчина ворвался в больницу с гранатами, полсотни мужчин с битами и дымовыми шашками атаковали электричку, киевляне перекрыли улицу из-за захвата кооперативной парки. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине стартовал внеочередной призыв

В Украине стартовал внеочередной призыв в армию, который продлится до 31 августа. Призыв молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет будет производиться в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва. В августе отберут примерно 1000 бойцов, которых отправят на службу в Национальную гвардию. Из каждой области заберут в армию от 50 до 100 человек. Так, во Львовской области призовут 53 бойца, а в Днепропетровской – 95 человек.

НАБУ задержало шестерых причастных к хищению средств проекта "Стена"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 8 августа, задержали шесть человек, которые подозреваются в растрате средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на государственной границе. Среди задержанных — должностные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков.

Читайте также: Огромный провал большой борьбы с коррупцией в Украине

Польский топ-менеджер возглавит "Укртрансгаз"

НАК "Нафтогаз" назначит на должность президента "Укртрансгаза" польского топ-менеджера Павла Станчака. По данным "Нафтогаза", Станчак более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В настоящий момент он занимает должность технического директора – члена правления польской PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.

Суд в Гааге начал рассматривать иск "Нафтогаза" к России

Международный арбитражный суд в Гааге начал рассматривать арбитражное заявление НАК "Нафтогаз Украины" к России. Иск инициирован "Нафтогазом" и его "дочками" "Черноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины". НАК требует компенсацию за потерянные в Крыму активы.

В центре Киева мужчина ворвался в больницу с гранатами

Мужчина едва не подорвал Клиническую больницу №12 в Печерском районе Киева. Примерно в 00.15 в помещение больницы забежал человек с двумя гранатами в руках. Кричал, что хочет подорвать все вокруг. После непродолжительных уговоров, медсестра вывела его из здания и позвонила 102. Когда человек покидал пределы заведения — оставил на столе медсестре одну гранату.

В Киеве полсотни мужчин с битами и дымовыми шашками атаковали электричку

Более 50 человек в масках разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка (Полтавская область) — Киев, инцидент произошел в понедельник в столице на платформе станции им. Георгия Кирпы. Неизвестные использовали стоп-кран, некоторые из них были вооружены битами. Нападавшие угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда.

Киевляне перекрыли улицу из-за захвата кооперативной парковки

Местные жители вечером во вторник перекрыли улицу Братиславскую в Киеве из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Жители говорят, что захват осуществил "Эпицентр" для расширения на территорию парковки. К перекрытой улице стянули полицию и Нацгвардию. Между местными жителями и правоохранителями начались столкновения, есть задержанные.

В Крыму спасли украинца, трое суток плававшего в море на батуте

В Крыму спасли 19-летнего гражданина Украины, который находился в открытом море на надувном батуте на протяжении трех суток. По предварительным данным, молодой человек работал охранником в курортной зоне в районе села Лазурное, решил переночевать на батуте у побережья, а проснувшись, обнаружил, что его отнесло в открытое море.

В Финляндии пропали 37 трудовых мигрантов из Украины

В Финляндии пропали 37 украинцев и три гражданина Эстонии, приехавшие собирать ягоды. По информации финских СМИ, украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание. Первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент. Неделю спустя к дому, в котором были размещены 37 украинцев и три эстонца, прибыли сотрудники полиции и сам Сухонен, однако внутри постройки они никого не обнаружили. Никто из предпринимателей, занимающихся этим видом деятельности, ничего не знал об этой группе. Местная полиция отказалась пуститься на поиски пропавших, поскольку не видит мотива преступления.

Смотрите также: Паника и разрушения: жуткие кадры землетрясения в Китае

Мощное землетрясение в Китае. Власти дали жуткий прогноз по жертвам

Жертвами землетрясения в КНР могли стать несколько сотен человек, а тысячи могли пострадать, повреждены свыше 20 тысяч домов, сообщает национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. ​Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по киевскому времени) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. Очаг залегал на глубине 8 километров.