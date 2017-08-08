НАБУ задержало шестерых причастных к хищению средств проекта "Стена"

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 8 августа, задержали шесть человек, которые подозреваются в растрате средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на государственной границе. Об этом сообщает на сайте Антикоррупционного бюро.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали шесть человек в рамках расследования по уголовному производству по факту растраты денежных средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена")", — говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что все шесть человек задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением) Уголовного кодекса Украины.

Среди задержанных — должностные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков. Всех их сейчас доставляют в управление НАБУ в Киеве для вручения письменных сообщений о подозрении.

Кроме того, для выяснения обстоятельств совершения преступления детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове. Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос о задержании других лиц, говорится в сообщении.

Как напомнили в НАБУ, расследование по уголовному производству по факту растраты средств госбюджета при реализации проекта "Стена" детективы бюро осуществляют с марта 2016 года. Предварительная квалификация — ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.