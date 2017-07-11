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    Россия

    Москва упрекнула Киев за попытку отгородиться новой "берлинской стеной"

    (обновлено: )43014
    Как говорится в сообщении МИД РФ, для нынешнего киевского режима "наличие у украинцев многочисленных родственников, друзей и знакомых в России является, видимо, реальной угрозой".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июл – РИА Новости Украина. Россия расценивает планы Украины ввести въезд для граждан РФ по биометрическим паспортам как линию на разрыв контактов с Россией, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Президент Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России.

    Георгий Тука
    Украинское фото
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    Как подчеркнули в МИД РФ, Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран.

    "Такая политика неудивительна. Для нынешнего киевского режима наличие у украинцев многочисленных родственников, друзей и знакомых в России является, видимо, реальной угрозой. На борьбу с ней тратятся немалые средства – начиная от возведения "великой стены Яценюка" до запрета российских соцсетей", — говорится в документе.

    По мнению МИД РФ, судя по всему, в Украине "готовы выстроить новый железный занавес, лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины".

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    "В этом контексте нельзя не упомянуть звучащие в Верховной Раде бредовые призывы о запрете гастролей деятелей искусства как России в Украине, так и Украины в России. Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться "новой Берлинской стеной" весьма прискорбны", — говорится в документе.

    В МИД РФ указали, что будут внимательно следить, насколько вводимые украинской стороной новшества будут соответствовать положениям действующего двухстороннего соглашения о порядке безвизовых поездок граждан России и Украины от 16 января 1997 года.

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