На проект "Стена" на границе с Россией выделили 800 млн грн - Тетерук

В 2015 году правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов по текущему курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

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