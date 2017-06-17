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    На проект "Стена" на границе с Россией выделили 800 млн грн - Тетерук

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    Первый зампредседателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что на проект "Стена" на границе с РФ за три года было выделено 800 млн гривен.
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    В 2015 году правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов по текущему курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

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