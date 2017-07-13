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    Ненасытная "Стена". Нардепы просят выделить еще 300 млн

    (обновлено: )3812
    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
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    Архивное фото/ facebook.com/romabra
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    Архивное фото/ civilforum.com.ua

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    Депутаты предлагают дополнительно выделить на развитие проекта "Стена" 300 миллионов гривен, говорится в изменениях к проекту бюджета 2017. 

    Предлагается уменьшить расходы на пограничников на эту же сумму. Кроме этого парламентарии предлагают дополнительно выделить пограничникам 400 млн гривен на укрепление государственной границы в рамках реализации бюджетной программы по повышению обороноспособности и безопасности государства.

    Отметим, что депутаты также предлагают увеличить расходы на социально-экономическое развитие регионов на 1 млрд гривен.

    Смотрите также: Трибуна Верховной Рады заблокирована

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