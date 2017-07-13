Ненасытная "Стена". Нардепы просят выделить еще 300 млн

Депутаты предлагают дополнительно выделить на развитие проекта "Стена" 300 миллионов гривен, говорится в изменениях к проекту бюджета 2017.

Предлагается уменьшить расходы на пограничников на эту же сумму. Кроме этого парламентарии предлагают дополнительно выделить пограничникам 400 млн гривен на укрепление государственной границы в рамках реализации бюджетной программы по повышению обороноспособности и безопасности государства.

Отметим, что депутаты также предлагают увеличить расходы на социально-экономическое развитие регионов на 1 млрд гривен.

Смотрите также: Трибуна Верховной Рады заблокирована