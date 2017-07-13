Скандал в Раде. Нардепы заблокировали трибуну

Народные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады. Они требуют начать рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности с их коллеги Михаила Добкина. Также парламентарии выдвигают еще ряд требований.

"Часть депутатов от ДемАльянс, объединение "Самопомич", Свобода, Хвиля, Движение новых сил заблокировали трибуну с четырьмя требованиями: 1. Первым ставить на голосование снятие иммунитета и арест Добкина. 2. Немедленно поставить на голосование закон об Антикоррупционном суде. 3. Ставить на голосование законопроект 5487 об упрощенной процедуре о привлечении к ответственности. 4. Сегодня же зарегистрировать изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности", — написала на своей странице в Facebook нардеп от БПП Светлана Залищук.

Напомним, сегодня Верховная Рада в 17.00 рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, подозреваемого в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.