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    Фотоленты

    Скандал в Раде. Нардепы заблокировали трибуну

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (107)

    (обновлено: )180
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    Украинское фото
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    Украинское фото
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    Украинское фото
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    Украинское фото
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    Украинское фото
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    Украинское фото
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатов
    Украинское фото

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    Народные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады. Они требуют начать рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности с их коллеги  Михаила Добкина. Также парламентарии выдвигают еще ряд требований.

    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рада в дыму. "Нацкорпус" забросал силовиков петардами

    "Часть депутатов от ДемАльянс, объединение "Самопомич", Свобода, Хвиля, Движение новых сил заблокировали трибуну с четырьмя требованиями: 1. Первым ставить на голосование снятие иммунитета и арест Добкина. 2. Немедленно поставить на голосование закон об Антикоррупционном суде. 3. Ставить на голосование законопроект 5487 об упрощенной процедуре о привлечении к ответственности. 4. Сегодня же зарегистрировать изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности", — написала на своей странице в Facebook нардеп от БПП Светлана Залищук.

    Напомним, сегодня Верховная Рада в 17.00 рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, подозреваемого в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

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