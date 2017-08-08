Польский топ-менеджер возглавит "Укртрансгаз"

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КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз" назначит на должность президента "Укртрансгаза" польского топ-менеджера Павла Станчака, сообащет пресс-служба компании.

В марте правление "Нафтогаза" решило уволить президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. при этом "Нафтогаз" объявил поиск кандидатов и планировал провести конкурс на замещение должности президента "Укртрансгаза". Обязанности президента "Укртрансгаза" временно исполняет первый вице-президент общества Мирослав Химко.

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" единогласно согласовал избрание Павла Юзефа Станчака на пост президента ПАО "Укртрансгаз". "Нафтогаз", как владелец 100% акций "Укртрансгаза", утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний", — говорится в сообщении пресс-службы компании во вторник.

По данным "Нафтогаза", Станчак более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В 2003-2004 годах в PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. Он продолжал работать в должности технического директора — члена правления Gaz-System до 2008 года, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

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Сейчас Станчак работает техническим директором – членом правления польской PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.

Павел Юзеф Станчак родился в 1963 году, получил инженерно-техническое образование в институте им. Эмилиана Конопчинского (Варшава), окончил Варшавский технологический университет, главный торговый институт, получил степень МВА в Бредфордском университете и Академии Леона Козминского (Варшава).