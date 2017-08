"Нафтогаз" не намерен снимать претензии и отзывать иски к "Газпрому"

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" не намерен снимать претензии и отзывать иски к "Газпрому", заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, комментируя заявление МИД РФ.

Как заявила в среду замдиректора департамента информации и печати МИД России Анастасия Фёдорова, "сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома".

"Отвечаем. Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении "Газпрома" не будет. Наш иск в Стокгольмском арбитраже по контракту на куплю-продажу газа был признан обоснованным, и наши требования были удовлетворены. Хотя нам тоже рассказывали, что у нас нет шансов и мы проиграем. Наш иск по транзиту не менее обоснован. Так что выиграли по одному иску, рассчитываем на победу и по второму иску. Поэтому отменять мы наши иски не будем", — написал Витренко накануне поздно вечером.

Он также написал, что не верит заявлениям российского МИДа о том, что концепция строительства "Северного потока–2" не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину по действующим газопроводам.

"Этим заявлениям веры нет. Прошлый раз нас тоже уверяли, что запуск "Северного потока-1" не приведет к уменьшению транзита через Украину. Обманули", — написал Витренко.

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

Ранее "Нафтогаз" заявил, что отдельное решение трибунала при арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма от 31 мая содержит принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, осуществленные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным "Нафтогазом", но не оплаченным в полном объеме. По данным компании, если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее сообщил, что исходя из промежуточного решения Стокгольмского арбитража, по предварительной экономической оценке, взыскание с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" превышает 1,7 миллиарда долларов. В украинской компании в ответ заявили, что Стокгольмский арбитраж предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попробовать договориться по суммам претензий в споре по контракту на поставки газа, и такие переговоры уже идут.