"Нафтогаз" начал поставки газа в Украину через швейцарскую "дочку"

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" начала поставлять газ в Украину через дочернюю швейцарскую компанию Naftogaz Trading Europe S.A., сообщает OilNews со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что в середине июля "Нафтогаз" получил от Naftogaz Trading Europe на границе Украины около 7 млн куб. м газа.

По данным издания, после трехмесячного перерыва "Нафтогаз" возобновил покупку газа у британской Shell Energy Europe Limited, и после полугодичной паузы возобновил также закупку у итальянского Eni Trading & Shipping.

Напомним, 19 июля Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" на 2017 год.