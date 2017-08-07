наверх
07.08.201714:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Нафтогаз" начал поставки газа в Украину через швейцарскую "дочку"

    (обновлено: )24014
    После трехмесячного перерыва "Нафтогаз" возобновил покупку газа у британской Shell Energy Europe Limited, и после полугодичной паузы возобновил также закупку у итальянского Eni Trading & Shipping.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" начала поставлять газ в Украину через дочернюю швейцарскую компанию Naftogaz Trading Europe S.A., сообщает OilNews со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы А-95". 

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский о социальной справедливости и компенсации для "Нафтогаза"

    Отмечается, что в середине июля "Нафтогаз" получил от Naftogaz Trading Europe на границе Украины около 7 млн куб. м газа.

    По данным издания, после трехмесячного перерыва "Нафтогаз" возобновил покупку газа у британской Shell Energy Europe Limited, и после полугодичной паузы возобновил также закупку у итальянского Eni Trading & Shipping.

    Напомним, 19 июля Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" на 2017 год.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Непогода в Николаеве
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Поддельный паспорт мужчины, которого задержали в Днепропетровской области
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого