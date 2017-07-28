"Нафтогаз" жиреет и богатеет за счет простых граждан

Анна Лаба, РИА Новости Украина

С марта 2017 года на "Нафтогаз" официально возложили специальные обязательства продавать добытый дочерними компаниями госхолдинга природный газ населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго по фиксированной цене.

Часть ресурса "Нафтогаз" покупает у собственных дочек ("Укргазвыдобування", "Черноморнафтогаз") по установленной Кабмином цене — 4 849 грн за 1 000 куб. м (без НДС), часть — импортирует по рыночным ценам. А продавать специальным категориям НАК должен по 4 942 грн за 1 000 куб. м (без НДС, тарифов на транспортировку и распределение и торговой наценки). Населению в итоге газ продают по 7 200 грн за 1 000 куб. м.

Разницу между закупочной ценой и тарифами должны были возмещать. Для этого, в соответствии с законом о рынке газа, Кабмин должен был предусмотреть механизм компенсации разницы между закупочной и отпускной ценой. Но правительств не только не предусмотрело на это денег, но и не разработало порядок компенсации.

"Нафтогаз" просил суд признать бездеятельность правительства противоправной и обязать определить источники и механизм компенсации.

Ловкость рук…

"Эта ситуация напоминает желание "Нафтогаза" как афериста — дважды получить деньги в кассе, как в том анекдоте. Действительно, есть обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению, но эта компенсация, фактически, энергосубвенции, которые прописаны в финплане "Нафтогаза", ее полностью погашает бюджет. То есть "Нафтогаз" не несет эту нагрузку. Субвенции составили в 2016 году почти 36 млрд гривен, а в этом году должны составить 46 млрд гривен. И "Нафтогаз" хочет, чтобы эти средства, условно говоря, обналичили, то есть, чтобы они были фактически направлены на счета "Нафтогаза"", — пояснил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире радиостанции Голос Столицы.

Тем не менее, окружной суд Киева пришел к выводу, что если Кабмин возложил на "Нафтогаз" спецобязательства, то и компенсацию обязан был предусмотреть.

"Субъекту рынку природного газа, на которого возложены специальные обязательства, законом предоставлено право на получение компенсации, источники финансирования и порядок определения которой должен определить Кабинет министров Украины", — говорится в решении суда.

В ответ на претензии "Нафтогаза", представитель правительства в суде ответил, что определение компенсации — это право, а не обязанность Кабмина. К тому же, законом не установлено строки, в которые Кабмин определяет компенсацию.

Суд эти аргументы не убедили, поэтому требования "Нафтогаза" сочли справедливыми, а деятельность Кабмина в этом вопросе — противоправной. Решение суда может быть обжаловано в Киевском апелляционном административном суде.

Навстречу рынку?

В "Нафтогазе", комментируя решение суда, заявили, что определение Кабмином компенсаций "Нафтогазу" за поставки газа по спецобязательствам приблизит создание рынка для потребителя.

"Текущая система спецобязательств создает чрезмерные ограничения в работе рынка и предоставляет необоснованные преимущества посредникам – облгаз-сбытам, большинство из которых контролирует Дмитрий Фирташ. Мы надеемся, что решение суда будет способствовать приведению ее (системы спецобязательств – Ред.) в соответствие с требованиями европейского закона "О рынке природного газа". Это приблизит создание рынка газа в сегменте поставок для населения", - цитирует пресс-служба госхолдинга коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В компании также отметили, что ранее принятый закон "О рынке природного газа" полностью соответствует европейским нормам и предусматривает конкуренцию и свободное ценообразование во всех сегментах торговли газом.

Готовят почву для повышения цены

Директор энергетический программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает, что в этом случае уместно будет разделить дух и букву закона.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

"Согласно букве закона НАК "Нафтогаз" подал абсолютно обоснованный иск. Действительно, в законе о рынке газа такая компенсация предусмотрена для поставщика услуг. Если же мы будем говорить про дух закона, то тут мы попадаем с ситуацию социально-экономического напряжения, которое существует на сегодня в стране. Мы понимаем, что произошло десятикратное увеличение тарифов, и на фоне этого "Нафтогаз" требует компенсации из бюджета, которые и так, собственно, компенсируют ему в виде субсидий из бюджета эти возросшие тарифы. То есть, это абсолютно абсурдный с точки зрения государственного управления иск", - сказал РИА Новости Украина Землянский.

Эксперт считает, что поскольку, на сегодня большинство домохозяйств не в состоянии оплачивать тарифы, о чем свидетельствует объем субсидий, соответственно, компенсации лягут дополнительной нагрузкой на государственный бюджет. При этом Землянский не исключил и другой вариант.

"Создаются предпосылки, чтобы обосновать предложение "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 19%, которое заблокировал Кабмин. Таким образом правительство получает обоснование, чтобы сказать: "видите, мы же исполняем решение суда в правовом государстве, мы не можем идти против закона». В любом случае, это решение — антисоциальное, и это попытка сохранить лицо при очень плохой игре актеров. В данном случае Кабмин пытается переложить ответственность на НАК "Нафтогаз Украины", а в конечном счете пострадают простые потребители", — заключил эксперт.