Землянский о социальной справедливости и компенсации для "Нафтогаза"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Окружной суд Киева обязал Кабмин разработать порядок компенсации для НАК "Нафтогаз Украины" за продажу природного газа по фиксированной цене. Такое решение суд принял 19 июля 2017 года.

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Суд стал на сторону "Нафтогаза", на которого с марта 2017 года официально возложили специальные обязательства продавать газ по фиксированной Кабмином цене населению, религиозным организациям, теплокоммунэнерго (для производства тепла на нужды населения и религиозных организаций).

Часть ресурса "Нафтогаз" покупает у собственных дочек ("Укргазвыдобування", "Черноморнафтогаз") по установленной Кабмином цене — 4 849 грн за 1 000 куб. м (без НДС), часть — импортирует по рыночным ценам. А продавать специальным категориям НАК должен по 4 942 грн за 1 000 куб. м (без НДС, тарифов на транспортировку и распределение и торговой наценки). Населению в итоге газ продают по 7 200 грн за 1 000 куб. м.

В соответствии с законом о рынке газа, правительство должно было предусмотреть механизм компенсации разницы между закупочной и отпускной ценой. Но Кабмин не только не предусмотрел на это денег, но и не разработал порядок компенсации.

Решение суда может быть обжаловано в Киевском апелляционном административном суде.

Директор энергетический программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает, что в этом случае уместно будет разделить дух и букву закона.

"Согласно букве закона НАК "Нафтогаз" подал абсолютно обоснованный иск. Действительно, в законе о рынке газа такая компенсация предусмотрена для поставщика услуг. Если же мы будем говорить про дух закона, то тут мы попадаем в ситуацию социально-экономического напряжения, которое существует на сегодня в стране. Мы понимаем, что произошло десятикратное увеличение тарифов, и на фоне этого "Нафтогаз" требует компенсации из бюджета, которые и так, собственно, компенсируют ему в виде субсидий из бюджета эти возросшие тарифы. То есть, это абсолютно абсурдный с точки зрения государственного управления иск", — сказал РИА Новости Украина Землянский.

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Эксперт считает, что поскольку, на сегодня большинство домохозяйств не в состоянии оплачивать тарифы, о чем свидетельствует объем субсидий, соответственно, компенсации лягут дополнительной нагрузкой на государственный бюджет. При этом Землянский не исключил и другой вариант.

"Создаются предпосылки, чтобы обосновать предложение "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 19%, которое заблокировал Кабмин. Таким образом правительство получает обоснование, чтобы сказать: "видите, мы же исполняем решение суда в правовом государстве, мы не можем идти против закона". В любом случае, это решение — антисоциальное, и это попытка сохранить лицо при очень плохой игре актеров. В данном случае Кабмин пытается переложить ответственность на НАК "Нафтогаз Украины", а в конечном счете пострадают простые потребители", — заключил эксперт.