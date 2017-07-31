Кабмин отказался от компенсации "Нафтогазу" за поставку газа населению

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Владимир Кистион, комментируя решение Окружного административного суда Києва, который 19 июля удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины" и обязал правительство разработать порядок возмещения компенсации компании за выполнение специальных обязательств по поставке газа населению, заявил, что с учетом уровня прибыли "Нафтогаза" выплата такой компенсации невозможна. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. В Минэнерго 112.ua уточнили, что правительство оспорит решение суда в апелляции.

"В законе о рынке природного газа сказано: "Субъекты рынка природного газа, на которых возложены специальные обязательства, имеют право на получение компенсации экономически обоснованных расходов с учетом допустимого уровня дохода. Нынешний уровень прибыли НАК "Нафтогаз" делает невозможной выплату какой-либо компенсации компании за поставку природного газа населению по так называемой специальной цене. Компания не имеет никаких экономически обоснованных потерь от возложенного на нее обязательства поставлять газ населению по специальной цене – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м. Чистая прибыль "Нафтогаза" в 2016 году составила плюс 22,5 млрд грн, что в сравнении с предыдущим годом в разы больше (в 2015 году убыток компании составил 36,3 млрд грн)", — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

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В Кабмине отметили, что при этом в структуре поставок газа компании на население приходится 95%.

"На этапе реформирования украинской экономики, результатом которого должен стать рост доходов украинских граждан, возложенные на "Нафтогаз" специальные обязательства являются оправданным шагом правительства. А компенсация при таком уровне прибыли просто невозможна", — приводит пресс-служба слова Кистиона.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство выступает за создание рыночных условий в сегменте поставок голубого топлива для населения, но призывает НАК "Нафтогаз" к толерантности: получать сверхприбыль за счет наиболее незащищенных слоев населения недопустимо.

Ранее сообщалось, что суд обязал Кабмин компенсировать "Нафтогазу" долги населения. Соответствующее решение было принято еще 19 июля. В "Нафтогазе" заявили, что выполняют спецобязательства правительства поставлять газ населению по фиксированной цене без НДС, но компания лишена законной возможности получать компенсацию, поскольку правительство не определило порядок ее выплаты и источники финансирования.